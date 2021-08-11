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Депутат: Выдающие фальшивые COVID-паспорта будут привлекаться к ответственности

Депутат: Выдающие фальшивые COVID-паспорта будут привлекаться к ответственности "Государство тратит огромные средства на закупку вакцин для защиты здоровья людей. Лица, которые рискуют жизнью невакцинированных граждан, выдавая фальшивые COVID-паспорта, привлекались и будут привлекаться к ответственности".
Здоровье
11 августа 2021 г. 19:26
Депутат: Выдающие фальшивые COVID-паспорта будут привлекаться к ответственности

"Государство тратит огромные средства на закупку вакцин для защиты здоровья людей. Лица, которые рискуют жизнью невакцинированных граждан, выдавая фальшивые COVID-паспорта, привлекались и будут привлекаться к ответственности".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев.

Он призвал граждан вакцинироваться и не подвергать опасности свои и чужие жизни: "Мы пытаемся объяснить людям, что государство тратит огромные средства, закупая миллионы доз вакцин. И это делается в целях защиты здоровья граждан. В настоящее время весь мир вакцинируется. Почему мы не должны вакцинироваться и подделывать паспорта, подвергая опасности жизни людей? Я считаю подобные случаи недопустимыми. Эти противоправные действия будут предотвращаться в соответствии с законодательством. Поэтому и граждане, и медработники должны избегать подобных случаев и вакцинироваться".

В начале августа в некоторых медучреждениях Баку в обмен на денежные средства в электронную систему e-TƏBİB были внесены данные о ряде граждан, не прошедших вакцинацию, и им были выданы фальшивые COVID-паспорта. В Управлении следствия и дознания Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана проводится расследование по фактам выдачи поддельных COVID-паспортов.

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел просят граждан в случае выявления фактов выдачи поддельных документов о прохождении вакцинации, а также результатов тестов на COVID-19 сообщать в колл-центры 102, 961, на "горячую линию" 161, а также обращаться на страницы Генпрокуратуры и МВД в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Saxta COVID-19 pasportu hazırlayan şəxslər cəzalandırılacaq"

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