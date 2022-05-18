О нас

Делегация Минздрава ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе

Делегация Минздрава ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе В рамках рабочего визита в Турцию делегация министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе, одного из самых престижных медицинских учреждений этой страны.
Здоровье
18 мая 2022 г. 13:55
Делегация Минздрава ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе

В рамках рабочего визита в Турцию делегация министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе, одного из самых престижных медицинских учреждений этой страны.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии ректор Университета Хаджеттепе Халук Озен подчеркнул тесные связи между нашими странами в области здравоохранения. Ректор напомнил, что в 2018 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Университетом Хаджеттепе и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ): "Помимо этого, специалисты нашего университета на регулярной основе принимают участие в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, организуемых в АМУ".

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана между нашими странами налажено широкое сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области здравоохранения. Помимо этого, были приняты важные решения по взаимодействию между двумя братскими странами в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов: "Азербайджанский медицинский университет, один из старейших вузов страны, активно сотрудничает с самыми престижными вузами Турции, в том числе с Университетом Хаджеттепе".

На мероприятии была подчеркнута важность эффективной работы по укреплению сотрудничества между нашими странами в области медицины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Hacettepe Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Экслюзивные новости

В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi