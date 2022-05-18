Делегация Минздрава ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе

В рамках рабочего визита в Турцию делегация министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе, одного из самых престижных медицинских учреждений этой страны.

В рамках рабочего визита в Турцию делегация министерства здравоохранения Азербайджана ознакомилась с деятельностью Университета Хаджеттепе, одного из самых престижных медицинских учреждений этой страны.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии ректор Университета Хаджеттепе Халук Озен подчеркнул тесные связи между нашими странами в области здравоохранения. Ректор напомнил, что в 2018 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Университетом Хаджеттепе и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ): "Помимо этого, специалисты нашего университета на регулярной основе принимают участие в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, организуемых в АМУ".

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана между нашими странами налажено широкое сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области здравоохранения. Помимо этого, были приняты важные решения по взаимодействию между двумя братскими странами в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов: "Азербайджанский медицинский университет, один из старейших вузов страны, активно сотрудничает с самыми престижными вузами Турции, в том числе с Университетом Хаджеттепе".

На мероприятии была подчеркнута важность эффективной работы по укреплению сотрудничества между нашими странами в области медицины.