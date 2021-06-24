Число жертв коронавируса в мире приближается к 4 млн

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, число случаев смертей от COVID-19 достигло 3 900 119 человек.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США. Из-за опасной инфекции в Штатах скончались уже 617 875 граждан.

За Соединенными Штатами следуют: Бразилия (504 897), Индия (390 691), Мексика (231 505), Перу (190 906), Россия (130 895), Великобритания (128 008), Италия (127 322), Франция (110 829) и Колумбия (101 302).

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.