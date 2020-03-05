Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло шести

© shutterstock https://report.az/storage/news/2767847320ff704eac4d197eddd03ad8/8802e889-9f81-4c7d-b31c-354967143e78_292.jpg

Еще у троих прибывших в Азербайджан из Ирана зафиксирован факт заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабмине Азербайджанской Республики.

Один из них гражданин Германии 1988 г.р., остальные два – граждане Азербайджана 1994 и 1999 г.р., получающие образование в иранском городе Кум. Эти лица размещены в больницу специального режима.

"Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, температура нормальная, жалоб нет. Принимаются соответствующие меры по их лечению.

Здоровье всех заразившихся до сих пор коронавирусом находится под серьезным контролем, продолжаются необходимые мероприятия в связи с их лечением", - сообщили Report в штабе.

Ранее в стране было выявлено три случая заражения коронавирусом.