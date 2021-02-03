Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Число доз вакцин, введенных жителям 66 стран, превысило 104 миллиона

Более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, что превысило число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии на планете. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из подсчетов агентства Bloomberg со ссылкой на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью агентству.

По данным агентства, с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 103,8 миллиона человек. В США число заразившихся превысило 26 миллионов, далее следуют Индия - 10 миллионов заболевших и Бразилия - 9 миллионов заболевших.

При этом число доз вакцин, введенных жителям 66 стран, превысило 104 миллиона.

По данным агентства, в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При таких темпах вакцинации потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечает агентство, однако темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей.

Лидируют по темпам вакцинации США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.