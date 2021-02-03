Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Более 104 миллионов доз вакцин от коронавируса было введено людям по всему миру, что превысило число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии на планете. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из подсчетов агентства Bloomberg со ссылкой на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью агентству.
По данным агентства, с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 103,8 миллиона человек. В США число заразившихся превысило 26 миллионов, далее следуют Индия - 10 миллионов заболевших и Бразилия - 9 миллионов заболевших.
При этом число доз вакцин, введенных жителям 66 стран, превысило 104 миллиона.
По данным агентства, в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При таких темпах вакцинации потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечает агентство, однако темпы вакцинации постоянно растут, и вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей.
Лидируют по темпам вакцинации США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.