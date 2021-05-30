Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 170 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 169 953 037

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 169 953 037.

Как передает Report, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 533 тыс. 629 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 251 тыс. 944 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 306 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27 млн 894 тыс. 800, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 325 972.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 471 тыс. 600 заболевших, из них умерли 461 057 человек.