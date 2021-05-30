О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 170 млн

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 170 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 169 953 037
Здоровье
30 мая 2021 г. 23:51
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 170 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 169 953 037.

Как передает Report, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 533 тыс. 629 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 251 тыс. 944 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 594 306 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27 млн 894 тыс. 800, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 325 972.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 471 тыс. 600 заболевших, из них умерли 461 057 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 170 milyon nəfərə çatır

Самое читаемое

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
25 мая 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi