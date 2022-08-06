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Число случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211.
Здоровье
6 августа 2022 г. 11:05
Число случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 415 тыс. 681 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 825,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 151, Франции - 2 326, Германии - 1 717, Великобритании - 2 696, Италия - 2869, Южной Корее - 491. Сведения по США отсутствуют.

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