Более 500 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы

С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах проводились масштабные дезинфекционные работы.
Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, в этих мероприятиях было задействовано 40 спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 20 спецтехники - Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2 000 работников коммунальных служб.
В целом, в центре и пригородах столицы были продезинфицированы 544 улиц.
Эта работа будет продолжена в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку.