Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а число летальных исходов - 5,44 млн.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а число летальных исходов - 5,44 млн.

Как передает Report, в ВОЗ поступили сведения о 290 959 532 инфицированных и 5 446 753 умерших. В общей сложности число заразившихся за сутки увеличилось на 1 276 532, летальных исходов - на 4 632.

За прошедшую неделю суточный прирост выше миллиона инфицированных был зафиксирован шесть раз. Антирекорд за все время пандемии (с весны 2020 года) был зафиксирован 1 января 2022 года. Тогда было зарегистрировано 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Отметим, что наибольшее число случаев заражением коронавирусом, поступающее в ВОЗ, было отмечено в Соединенных Штатах. В общей сложности там зафиксировали 54 910 550.