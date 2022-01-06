О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19

Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19 Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а число летальных исходов - 5,44 млн.
Здоровье
6 января 2022 г. 05:13
Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а число летальных исходов - 5,44 млн.

Как передает Report, в ВОЗ поступили сведения о 290 959 532 инфицированных и 5 446 753 умерших. В общей сложности число заразившихся за сутки увеличилось на 1 276 532, летальных исходов - на 4 632.

За прошедшую неделю суточный прирост выше миллиона инфицированных был зафиксирован шесть раз. Антирекорд за все время пандемии (с весны 2020 года) был зафиксирован 1 января 2022 года. Тогда было зарегистрировано 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Отметим, что наибольшее число случаев заражением коронавирусом, поступающее в ВОЗ, было отмечено в Соединенных Штатах. В общей сложности там зафиксировали 54 910 550.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 290 milyon nəfəri ötüb

Другие новости из категории

В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
5 января 2022 г. 16:45
В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом
5 января 2022 г. 16:39
Замглавврача: Обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом стало меньше
Замглавврача: Обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом стало меньше
5 января 2022 г. 16:13
В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов
В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов
5 января 2022 г. 16:02
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
В праздничные дни отравились 142 человека
В праздничные дни отравились 142 человека
5 января 2022 г. 12:34
В Грузии выявлено 159 случаев инфицирования штаммом омикрон
В Грузии выявлено 159 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
5 января 2022 г. 11:22
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 290 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 290 млн
4 января 2022 г. 23:28
В Азербайджане за сутки вакцинированы 183 человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы 183 человека
4 января 2022 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi