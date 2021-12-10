Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники на лечение за счет средств ОМС

В период с января по сентябрь текущего года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) 14 186 человек были направлены в частные медицинские учреждения в связи с тем, что необходимые им операции и услуги невозможно провести в государственных мед

В период с января по сентябрь текущего года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) 14 186 человек были направлены в частные медицинские учреждения в связи с тем, что необходимые им операции и услуги невозможно провести в государственных медицинских учреждениях или же они требуют специального медицинского оборудования и обеспечения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

По направлениям сердечная и сосудистая хирургия/кардиология было прооперировано 4304 человека, офтальмология - 2341, урология - 964, неврология/нейрохирургия - 577, травматология - 338, ЛОР - 155, другим направлениям - 105, общей хирургии - 60, гинекологии и родам - 20 человек. 166 пациентов, перенесших сердечно-сосудистые операции, это лица до 18 лет.

В агентстве подчеркнули, что по стационарным хирургическими услугам по всей стране было выдано 19 467 направлений в частные клиники, с которыми у Госагентства имеется договор.

18 300 (94%) направлений были плановыми, 1 167 (6%) - экстренными.

Государственные медицинские учреждения, находящиеся в подчинении TƏBİB, направления на обследование и лечение по ОМС выдают гражданам бесплатно. В случае, если в медучреждении у гражданина требуют деньги за выдачу направления, ему необходимо обратиться к руководству медучреждения.

"Если гражданин не удовлетворен предоставленным ему ответом или принятыми мерами, он может позвонить по номеру: 012 310-17-70 Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), написать на адрес электронной почты [email protected] или обратиться по официальному адресу TƏBIB (ул. Исмаила Хидаятзаде. 11, Баку, AZ1154). В то же время можно обратиться и на "горячую линию" Агентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542 или подать электронную заявку, перейдя по ссылке .

Если будет установлено, что медицинский работник совершил правонарушение, он будет привлечен к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в сообщении агентства.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило контракты с 27 частными медицинскими клиниками на предоставление медицинских услуг, которые не могут быть оказаны в государственных медицинских учреждениях.