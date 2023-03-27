Азербайджан получил сертификат ВОЗ о победе над малярией

Азербайджан получил сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как свободная от малярии страна.
Как передает Report, об этом сообщает Европейское бюро ВОЗ.
"Это достижение стало возможным благодаря постоянным политическим инвестициям и самоотверженности медицинских работников, а также целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии",- отмечается в сообщении.
Отметим, что вопрос получения сертификата обсуждался в ходе встречи министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с делегацией ВОЗ в октябре прошлого года.
Для получения сертификата ВОЗ об элиминации малярии страна должна представить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни.