Азербайджан применит опыт Турции в сфере цифрового здравоохранения.
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Т. Мусаев отметил, что сотрудничество с братской страной является образцовым в сфере здравоохранения и медицинской науки, как и во всех других областях. Он подчеркнул, что цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед возглавляемым им ведомством.
"В рамках рабочего визита в мае этого года делегации Министерства здравоохранения Азербайджана в братскую страну мы провели с нашими турецкими коллегами дискуссии и встречи касательно цифрового здравоохранения. Опыт братской Турции в этой области бесценен. Турецкая модель цифровизации - одна из передовых в мире", - заявил азербайджанский министр.
Коснувшись темы пандемии COVID-19, Т.Мусаев подчеркнул, что за этот период сотрудничество между нашими странами обрело систематический характер.