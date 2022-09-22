Азербайджан применит опыт Турции в сфере цифрового здравоохранения

Азербайджан применит опыт Турции в сфере цифрового здравоохранения.

Азербайджан применит опыт Турции в сфере цифрового здравоохранения.

Как передает Report , это было отмечено на состоявшейся в Баку встрече министров здравоохранения Азербайджана и Турции Теймура Мусаева и Фахреттина Коджи.

Т. Мусаев отметил, что сотрудничество с братской страной является образцовым в сфере здравоохранения и медицинской науки, как и во всех других областях. Он подчеркнул, что цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед возглавляемым им ведомством.

"В рамках рабочего визита в мае этого года делегации Министерства здравоохранения Азербайджана в братскую страну мы провели с нашими турецкими коллегами дискуссии и встречи касательно цифрового здравоохранения. Опыт братской Турции в этой области бесценен. Турецкая модель цифровизации - одна из передовых в мире", - заявил азербайджанский министр.

Коснувшись темы пандемии COVID-19, Т.Мусаев подчеркнул, что за этот период сотрудничество между нашими странами обрело систематический характер.