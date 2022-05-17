Азербайджан и Турция подписали документ о сотрудничестве в сфере здравоохранения

17 мая находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела встречу в Минздраве Турции.

17 мая находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым провела встречу в Минздраве Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

По информации, на встрече также присутствовал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

В ходе встречи обсуждались братские отношения между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в сфере здравоохранения, совместные проекты.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что двусторонние дружеские и братские отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах. По его словам, участие президента Ильхама Алиева в церемонии открытия турецкого аэропорта Ризе-Артвин будет способствовать росту связей между нашими странами.

Турецкий министр подчеркнул, что, как и во всех сферах, между нашими странами существуют тесные связи в сфере здравоохранения и пригласил азербайджанского коллегу на Медицинский конгресс тюркского мира, который пройдет в октябре в Стамбуле.

Т.Мусаев, в свою очередь отметил, что, как и во всех областях, сотрудничество с братской страной в области здравоохранения и медицинской науки является образцовым. Министр подчеркнул, что цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов, поставленных перед Министерством здравоохранения Азербайджана. Коснувшись пандемии COVID-19, министр подчеркнул, что в этот период сотрудничество между нашими странами приобрело еще более регулярный характер.

Затем Фахреттин Коджа и Теймур Мусаев подписали "Дорожную карту по сотрудничеству между министерством здравоохранения Турецкой республики и министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2022-2023 годы".