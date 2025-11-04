АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

В партии картофеля, импортированной из Грузии в Азербайджан, обнаружена стеблевая нематода (микроскопический паразитический червь, проникающий в стебли растений и повреждающий их).

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), данная продукция была произведена грузинским предприятием "Юнион Экспорт 2024" и импортирована в Азербайджан компанией ООО Foreign Fruit.

Для проведения тщательной фитосанитарной экспертизы вся партия картофеля весом 24,5 тонны была направлена на лабораторное исследование.

В связи с несоответствием импортированной продукции фитосанитарным требованиям Азербайджанской Республики, компетентными органами принято решение о ее вывозе за пределы таможенной территории страны, утилизации или полном уничтожении зараженного картофеля.

Стеблевая нематода (Ditylenchus dipsaci) считается одним из наиболее опасных сельскохозяйственных вредителей, способных поражать более 450 видов растений.