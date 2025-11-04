Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    Здоровье
    • 04 ноября, 2025
    • 16:05
    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    В партии картофеля, импортированной из Грузии в Азербайджан, обнаружена стеблевая нематода (микроскопический паразитический червь, проникающий в стебли растений и повреждающий их).

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), данная продукция была произведена грузинским предприятием "Юнион Экспорт 2024" и импортирована в Азербайджан компанией ООО Foreign Fruit.

    Для проведения тщательной фитосанитарной экспертизы вся партия картофеля весом 24,5 тонны была направлена на лабораторное исследование.

    В связи с несоответствием импортированной продукции фитосанитарным требованиям Азербайджанской Республики, компетентными органами принято решение о ее вывозе за пределы таможенной территории страны, утилизации или полном уничтожении зараженного картофеля.

    Стеблевая нематода (Ditylenchus dipsaci) считается одним из наиболее опасных сельскохозяйственных вредителей, способных поражать более 450 видов растений.

    картофель вредители Грузия импорт Агентство пищевой безопасности
    Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən kartofda parazitlər aşkarlanıb

    Последние новости

    16:05

    Названы сроки полного ввода в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане

    Промышленность
    16:05

    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    Здоровье
    16:02

    На Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:59

    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

    Другие страны
    15:57

    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    Происшествия
    15:54

    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Внешняя политика
    15:43

    В Баку изменят схему движения ряда автобусных маршрутов в связи с Парадом Победы

    Инфраструктура
    15:43

    Дело обвиняемого в финансировании терроризма направлено в суд

    Происшествия
    15:40

    Сахиль Бабаев: Азербайджан впервые сократит дефицит сводного бюджета ниже 20% ненефтяного ВВП

    Финансы
    Лента новостей