АПБА провела рейд на бакинском рынке, обнаружена продажа мяса по цене 5,50 манатов

На основе поступившей в Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) информации был проведен рейд на рынке, расположенном на улице Нахчыванского в Низаминском районе Баку, на 8-м километре.

AQTA-dan "Report"a verilən məlumata görə, agentlik və hüquq-mühafizə orqanlarının birgə keçirdiyi reyd zamanı bazarda mənşəyi məlum olmayan və insan istehlakı üçün yararsız ətlərin satışı ilə bağlı məlumat öz təsdiqini tapıb.

Как сообщили Report в АПБА, в результате рейда, проведенного совместно Агентством и правоохранительными органами, было установлено, что на рынке 226 килограммов отделенного от костей мяса неизвестного происхождения заготавливается жителем Джалилабадского района Гасановым Ровшаном Юнус оглу.

Стало известно, что непригодные к употреблению по органолептическим показателям мясо и мясопродукты продаются в функционирующем на территории рынка магазине "Боллуг".

В то же время на функционирующем по тому же адресу складе "Самрадж 1001 мелочей", принадлежащем маркету "Вюсал", были обнаружены непригодные к употреблению по органолептическим показателям 153 кг мяса, предназначенные на продажу. Установлено, что установленная на данное мясо цена составляла 5,50 манатов. Мясопродукты были изъяты из оборота.

По факту продолжается расследование.