АПБА провела рейд на бакинском рынке, обнаружена продажа мяса по цене 5,50 манатов

На основе поступившей в Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) информации был проведен рейд на рынке, расположенном на улице Нахчыванского в Низаминском районе Баку, на 8-м километре.
AQTA-dan "Report"a verilən məlumata görə, agentlik və hüquq-mühafizə orqanlarının birgə keçirdiyi reyd zamanı bazarda mənşəyi məlum olmayan və insan istehlakı üçün yararsız ətlərin satışı ilə bağlı məlumat öz təsdiqini tapıb.
Как сообщили Report в АПБА, в результате рейда, проведенного совместно Агентством и правоохранительными органами, было установлено, что на рынке 226 килограммов отделенного от костей мяса неизвестного происхождения заготавливается жителем Джалилабадского района Гасановым Ровшаном Юнус оглу.
Стало известно, что непригодные к употреблению по органолептическим показателям мясо и мясопродукты продаются в функционирующем на территории рынка магазине "Боллуг".
В то же время на функционирующем по тому же адресу складе "Самрадж 1001 мелочей", принадлежащем маркету "Вюсал", были обнаружены непригодные к употреблению по органолептическим показателям 153 кг мяса, предназначенные на продажу. Установлено, что установленная на данное мясо цена составляла 5,50 манатов. Мясопродукты были изъяты из оборота.
По факту продолжается расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости