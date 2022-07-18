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АПБА призвало занятых в пищевой сфере регулярно проходить медосмотр

АПБА призвало занятых в пищевой сфере регулярно проходить медосмотр Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к предпринимателям, занятым в пищевой сфере.
Здоровье
18 июля 2022 г. 10:28
АПБА призвало занятых в пищевой сфере регулярно проходить медосмотр

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к предпринимателям, занятым в пищевой сфере.

Как передает Report, об этом сообщили в АПБА.

"Следует отметить, что в целях защиты здоровья населения, недопущения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предотвращения пищевых отравлений необходимо, чтобы работники всех предприятий, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, до приема на работу и в период трудовой деятельности периодически проходили медицинское обследование и были обеспечены медицинскими справками", - отметили в АПБА.

В агентстве подчеркнули, что контактирование в какой-либо форме с пищей в объектах питания сотрудников, не прошедших медосмотр и являющихся носителями заболеваний, или лиц с инфицированными ранами, кожными инфекциями, может привести к желудочно-кишечным расстройствам, а также пищевым отравлениям у людей, потребляющих эти продукты.

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Версия на азербайджанском языке AQTA qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlara müraciət edib

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