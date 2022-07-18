АПБА призвало занятых в пищевой сфере регулярно проходить медосмотр

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к предпринимателям, занятым в пищевой сфере.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к предпринимателям, занятым в пищевой сфере.

Как передает Report, об этом сообщили в АПБА.

"Следует отметить, что в целях защиты здоровья населения, недопущения распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предотвращения пищевых отравлений необходимо, чтобы работники всех предприятий, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, до приема на работу и в период трудовой деятельности периодически проходили медицинское обследование и были обеспечены медицинскими справками", - отметили в АПБА.

В агентстве подчеркнули, что контактирование в какой-либо форме с пищей в объектах питания сотрудников, не прошедших медосмотр и являющихся носителями заболеваний, или лиц с инфицированными ранами, кожными инфекциями, может привести к желудочно-кишечным расстройствам, а также пищевым отравлениям у людей, потребляющих эти продукты.