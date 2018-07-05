АПБА признало удовлетворительной деятельность 39 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Агентство продбезопасности Азербайджана продолжает работы по формированию пунктов контроля продбезопасности, отвечающих современным стандартам.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства.

Сообщается, что производство продуктов питания животного происхождения является сферой с наибольшим риском в продовольственной цепи. И поэтому организация работы пунктов разделки мяса в соответствии с требованиями продбезопасности и гигиенических норм является важным условием для обеспечения населения здоровыми мясопродуктами.

"В настоящее время Агентством продбезопасности на базе 111 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проводятся мониторинги, ведутся работы по улучшению материально-технической базы и привлечению специализированных кадров. Из этих лабораторий 31 находится в городе Баку, остальные в различных городах и районах республики.

По итогам предварительных мониторингов и работ по усовершенствованию, деятельность 39 лабораторий признана в настоящее время удовлетворительной, и на их базе созданы пункты контроля продбезопасности. На базе этих пунктов планируется улучшение материально-технической базы остальных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечение инвентарем и оборудованием, осуществление инфраструктурных и других необходимых мероприятий. После завершения указанных работ по усовершенствованию эти пункты также будут работать в полную силу".

Отметим, что в пунктах контроля продбезопасности будет проводиться клинический осмотр животных, предусмотренных для разделки - от первичного осмотра до бактериологических обследований, термометрическое и органолептическое обследование, исследование молока, молочных продуктов, продуктов птицеводства и пчеловодства.