АПБА предупредила о вредителе, мигрирующем из Грузии в Азербайджан

Азербайджанское агентство по безопасности продовольственных продуктов (АПБА) предупреждает о вредителе, мигрирующем из Грузии в Азербайджан.

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) предупреждает о вредителе, мигрирующем из Грузии в Азербайджан.

Как сообщает Report, в заявлении АПБА говорится, что в некоторых селах северо-западных и западных районов страны наблюдается коричневый мраморный щитник (клоп), мигрирующий в Азербайджан из соседней Грузии. Вредитель, наносящий большой ущерб хозяйству Грузии (фундуковые рощи и плодоовощное хозяйство), встречается также в южных регионах России и на территории Турции.

Весной и летом следует проводить мероприятия по борьбе с вредителями. На пахотных землях и хозяйственных постройках, где был обнаружен вредитель, следует повесить собирательные (агрегационные) феромоновые ловушки.