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АПБА о результатах мониторинга энергетических напитков

АПБА о результатах мониторинга энергетических напитков Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, защиту прав потребителей.
Здоровье
17 августа 2022 г. 10:34
АПБА о результатах мониторинга энергетических напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, защиту прав потребителей.

Как сообщили Report в Агентстве, в рамках контрольных мероприятий в торговых сетях был проведен мониторинг, чтобы определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые потребителям под видом энергетических напитков, настоящими, а также соответствует ли данная продукция установленным стандартам.

С этой целью были взяты образцы производящихся в стране и импортируемых энергетических напитков и ряда других напитков.

Со списком напитков, которые заявлялись как энергетические, можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке AQTA enerji içkiləri ilə bağlı monitorinqlərin nəticələrini açıqlayıb

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