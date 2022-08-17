АПБА о результатах мониторинга энергетических напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, защиту прав потребителей.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, защиту прав потребителей.

Как сообщили Report в Агентстве, в рамках контрольных мероприятий в торговых сетях был проведен мониторинг, чтобы определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые потребителям под видом энергетических напитков, настоящими, а также соответствует ли данная продукция установленным стандартам.

С этой целью были взяты образцы производящихся в стране и импортируемых энергетических напитков и ряда других напитков.

Со списком напитков, которые заявлялись как энергетические, можно ознакомиться здесь.