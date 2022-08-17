АПБА о результатах мониторинга энергетических напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, защиту прав потребителей.
Как сообщили Report в Агентстве, в рамках контрольных мероприятий в торговых сетях был проведен мониторинг, чтобы определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые потребителям под видом энергетических напитков, настоящими, а также соответствует ли данная продукция установленным стандартам.
С этой целью были взяты образцы производящихся в стране и импортируемых энергетических напитков и ряда других напитков.
Со списком напитков, которые заявлялись как энергетические, можно ознакомиться здесь.