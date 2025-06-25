АПБА: Деятельность общепита в Товузе, где произошло массовое отравление, приостановлена

Агентства пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование по выяснению причин массового отравления в одном из заведений Товуза.

Агентство пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование по выяснению причин массового отравления в одном из заведений Товуза.

Как сообщили Report в АПБА, инцидент произошел в донярной "022", расположенной на улице М.А.Сабира в городе Товузе.

Специалисты Агентства взяли образцы продукции, предоставляемой в данном заведении, для лабораторных исследований. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена.

В настоящее время расследование продолжается. Дополнительная информация о результатах будет предоставлена позднее.