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АПБА: Деятельность общепита в Товузе, где произошло массовое отравление, приостановлена

АПБА: Деятельность общепита в Товузе, где произошло массовое отравление, приостановлена Агентства пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование по выяснению причин массового отравления в одном из заведений Товуза.
Здоровье
25 июня 2025 г. 21:07
АПБА: Деятельность общепита в Товузе, где произошло массовое отравление, приостановлена

Агентство пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование по выяснению причин массового отравления в одном из заведений Товуза.

Как сообщили Report в АПБА, инцидент произошел в донярной "022", расположенной на улице М.А.Сабира в городе Товузе.

Специалисты Агентства взяли образцы продукции, предоставляемой в данном заведении, для лабораторных исследований. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена.

В настоящее время расследование продолжается. Дополнительная информация о результатах будет предоставлена позднее.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda zəhərlənmə baş verən ictimai iaşə müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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