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Акушер-гинеколог: Не рекомендуется вакцинировать кормящих женщин

Акушер-гинеколог: Не рекомендуется вакцинировать кормящих женщин "Существуют противоречивые мнения о вакцинации женщин после родов. Если женщина кормит грудью, вакцинация не рекомендуется. В противном случае она может быть вакцинирована".
Здоровье
23 августа 2021 г. 16:45
Акушер-гинеколог: Не рекомендуется вакцинировать кормящих женщин
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"Существуют противоречивые мнения о вакцинации женщин после родов. Если женщина кормит грудью, вакцинация не рекомендуется. В противном случае она может быть вакцинирована".

Как сообщает Report, об этом сказала доцент кафедры акушерства и гинекологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), доктор философии по медицине Натаван Ахундова.

По ее словам, необходимо учитывать, что в послеродовой период организм женщины несколько ослаблен: "Если общее состояние здоровья в послеродовой период позволяет, то вакцинация считается возможной. Послеродовой период длится 6-8 недель. Однако в зарубежной литературе послеродовым периодом принято считать 11-12 недель".

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Версия на английском языке Gynecologist: Brestfeeding mothers should not be vaccinated
Версия на азербайджанском языке Mama-ginekoloq: "Süd verən qadınların peyvənd olunması məsləhət görülmür"

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