Акушер-гинеколог: Не рекомендуется вакцинировать кормящих женщин

"Существуют противоречивые мнения о вакцинации женщин после родов. Если женщина кормит грудью, вакцинация не рекомендуется. В противном случае она может быть вакцинирована".

"Существуют противоречивые мнения о вакцинации женщин после родов. Если женщина кормит грудью, вакцинация не рекомендуется. В противном случае она может быть вакцинирована".

Как сообщает Report, об этом сказала доцент кафедры акушерства и гинекологии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), доктор философии по медицине Натаван Ахундова.

По ее словам, необходимо учитывать, что в послеродовой период организм женщины несколько ослаблен: "Если общее состояние здоровья в послеродовой период позволяет, то вакцинация считается возможной. Послеродовой период длится 6-8 недель. Однако в зарубежной литературе послеродовым периодом принято считать 11-12 недель".