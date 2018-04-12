Агентство продовольственной безопасности прокомментировало продажу в некоторых местах донара за 1 манат

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана внесло ясность в вопрос об опасности для человеческого организма продаваемых во многих местах Баку донаров за 1 манат.

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, поскольку регулирование цен осуществляется рынком, каждое физическое и юридическое лицо может продавать свою продукцию по любой цене: "Реализация продукции по низкой цене не означает, что этот продукт представляет опасность для человеческого организма. Только на основе результатов проведенных лабораторных исследований можно дать заключение о пригодности какого-либо продукта".

Было отмечено, что агентство, как государственный орган, осуществляющий контроль за безопасностью продуктов питания, дает заключение, основываясь только на официальные факты: "Такое заключение основывается на результаты лабораторных исследований".

В то же время было отмечено, что в связи с донарами в агентство не поступало жалоб.