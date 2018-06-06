Агентство: Необходимо создать пункты разделки мяса, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям для обеспечения населения хорошим мясом и мясопродуктами.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, продукция животного происхождения и их использование является особо рискованной сферой продовольственной цепи.

В обращении отмечается, что в обеспечении населения качественными продуктами питания большая ответственность ложится на пункты разделки мяса и работающих в данной сфере субъектов предпринимательства:

"Для выполнения обязательств, вытекающих из этой ответственности, появляется необходимость функционирования пунктов разделки мяса в соответствии с требованиями продбезопасности, нормами гигиены".

В агентстве сообщили, что в нынешних условиях для создания в данной сфере порядка необходимо организовать централизованные пункты разделки мяса, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям:

"Мы полагаем, что для достижения результата в обеспечении населения здоровыми мясом и мясопродуктами, настало самое подходящее время субъектам предпринимательства, осуществляющих деятельность в данной сфере, внести свой вклад в развитие этой сферы. Агентство продбезопасности окажет всю необходимую помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в данном направлении. Для формирования здоровой среды в сфере разделки мяса разделка мяса будет осуществляться согласно стандартам и только после соответствующих лабораторных исследований будет обеспечена доставка этих продуктов населению. Поэтому каждого из вас мы приглашаем создавать новые пункты разделки мяса, а в использовании услуг данной сферы приглашаем к предпринимательской деятельности, отвечающей современным, актуальным требованиям. Сообщаем, что в данной сфере готовы к оказанию помощи рекомендательного характера".