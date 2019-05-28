В Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием “Шедевры истории”

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки под названием «Шедевры истории», состоящей из азербайджанской и восточной коллекций Грузинского национального музея.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, в церемонии открытия принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступая на мероприятии, заведующий сектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Ахундов рассказал о значении выставки. Он отметил, что пять лет назад стало известно, что в Грузинском национальном музее находятся тысячи исторических, культурных артефактов, относящихся к Азербайджану. Об этом были проинформированы Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева и принято решение организовать на основе данных материалов грандиозную выставку.

Выразив Фонду Гейдара Алиева признательность за организацию выставки, Фуад Ахундов подчеркнул, что значительную работу в связи с этим проделали Министерство культуры и Грузинский национальный музей. «Восстановлена значительная часть представленных на выставке картин. Грузинский национальный музей со дня создания собрал эти артефакты и сохранил их до наших дней. Выражаю признательность за это нашим грузинским коллегам», - сказал он.

Генеральный директор Грузинского национального музея, академик Давид Лордкипанидзе отметил, что представленные на выставке старинные образцы искусства можно считать шедеврами азербайджанских мастеров. Он выразил уверенность в том, что выставка понравится зрителям.

Было подчеркнуто что на выставке, которая продлится до 6 октября, представлено около 300 экспонатов. В трех разделах экспонируются образцы древнего азербайджанского искусства эпохи династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса дворца Сардара в Иреванском ханстве и фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова.

Большая часть образцов древнего азербайджанского искусства эпохи Каджаров представлена всемирно известными картинами, написанными масляными красками, миниатюрами, керамикой, металлическими изделиями, текстилем и коврами, относящимися к периоду правления Фатали шаха. Хорошо зная о силе изобразительного искусства, Фатали шах с целью демонстрации своего авторитета и достижений широко использовал архитектурное, художественное и декоративное искусство. На выставке также представлен портрет самого Фатали шаха.

В экспозиции также демонстрируются относящиеся к XIX веку шесть полотен, написанных масляными красками основателем азербайджанского панно – мастером по орнаментам и портретам Мирзой Гадимом Иревани, оказавшим большое влияние на изобразительное искусство Азербайджана. На уникальных картинах, оставшихся от уничтоженного армянами дворца Иреванского ханства, изображены Шах Каджар, иреванские правители и герои восточных эпосов.

Мирза Гадим Иревани известен трафаретными рисунками для вышивания, настенными узорами, ювелирными изделиями, лаковыми картинами и рисованием на стекле. Именно он в середине XIX века перекрасил уцелевшие во дворце Сардара Иреванского ханства оригинальные произведения, а также плиты, использованные в декоре дворца и мечети этого комплекса.

Было отмечено, что в экспозиции представлена этнографическая коллекция, состоящая из найденных среди развалин дворца Cардара Иреванского ханства традиционных костюмов и предметов быта, образцов мебели, ваз и других атрибутов повседневной жизни азербайджанского народа, проживавшего на территории современной Армении. Знакомство с этими экспонатами поможет более отчетливо воссоздать картину жизни и быта той эпохи, продемонстрирует архитектурный стиль дворца.

На выставке также экспонируется коллекция, в которую вошли фотографии Д.Ермакова, вначале работавшего военным топографом, а затем принимавшего участие в Русско-Османской войне в 1877-1878 годах. После войны Ермаков занимался в Тбилиси фотографией, путешествовал по Кавказу, принимал участие в различных археологических экспедициях. Он создал цикл фотографий, на которых детально отображен процесс уничтожения уникальных строений Иреванской крепости - дворца Сардара, мечетей, каравансарая и других относящихся к средневековью зданий, составлявших исторический центр города Иреван.

В рамках мероприятия также была проведена презентация книги главного куратора Грузинского национального музея, профессора-историка Эльдара Надирадзе «Иреванское ханство: исторический и культурный профиль».

Автор книги, профессор Эльдар Надирадзе поделился мнением об издании. Он отметил, что в книге, изданной на азербайджанском, английском и русском языках, нашли отражение подробные сведения об истории, правителях Иреванского ханства, сражениях за Иреванскую крепость, роли ханства в истории Азербайджана. В книгу вошли фотографии и рисунки, повествующие об истории Иреванского ханства, фотоснимки уникальных экспонатов, хранящихся в Грузинском национальном музее.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.