Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа

Житель Баку Турал Гурбанов привел своих детей посмотреть военный парад в честь 5-й годовщины победы Азербайджана во второй Карабахской войне.

В комментарии Report он с особым чувством гордости подчеркнул историческую значимость этого события для будущего поколения страны.

"Я привел своих детей, чтобы они увидели парад своими глазами. Наши дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа", - сказал Гурбанов.

Гурбанов также выразил искреннюю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героически павшим шехидам, ветеранам и всем участникам военных действий.