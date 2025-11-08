Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:45
    Житель Баку Турал Гурбанов привел своих детей посмотреть военный парад в честь 5-й годовщины победы Азербайджана во второй Карабахской войне.

    В комментарии Report он с особым чувством гордости подчеркнул историческую значимость этого события для будущего поколения страны.

    "Я привел своих детей, чтобы они увидели парад своими глазами. Наши дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа", - сказал Гурбанов.

    Гурбанов также выразил искреннюю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героически павшим шехидам, ветеранам и всем участникам военных действий.

    Övladları ilə paradı izləməyə gələn ata: Fəxr hissi keçirirəm

