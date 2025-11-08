Övladları ilə paradı izləməyə gələn ata: Fəxr hissi keçirirəm
Daxili siyasət
08 noyabr, 2025
- 12:25
Bakı sakini Tural Qurbanov övladlarını Vətən müharibəsində əldə edilən Qələbənin 5-ci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradı izləmək üçün uşaqlarını gətirib.
T.Qurbanov "Report" a açıqlamasında bildirib ki, Bakı şəhərində satış meneceri sahəsi üzrə çalışır:
"Övladlarımı gətirmişəm ki, paradı izləsinlər. Bir daha bilməlidirlər ki, bu Zəfər bütün Azərbaycan xalqının zəfəridir. Özüm də qazanılan qələbəyə görə bir daha fəxr hissi keçirirəm.
Paradın keçiriləcəyini öyrənəndə çox sevindim. Bizə bu günü yaşadan başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin".
