Вступили в силу изменения в закон о приеме в гражданство Азербайджана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О гражданстве Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, внесено изменение в статью 14 (Прием в гражданство Азербайджанской Республики) закона).

Согласно второй части закона, срок постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики иностранного гражданина или лица без гражданства считается с момента выдачи ему в установленном законодательством порядке разрешения на проживание или статуса о беженстве. Согласно изменению, в конец части добавлено предложение "(за исключением случая, предусмотренного четвертой частью данной статьи)".

Кроме того, добавлена часть: "Судом определяется отсутствие гражданства какой-либо страны, а также факт постоянного проживания в Азербайджанской Республике лиц, не имеющих никакого гражданства и достоверных документов, удостоверяющих их личность, прибывших в Азербайджан до 1 января 2016 года и постоянно проживающих здесь. Эта статья не распространяется на лиц, добровольно отказавшихся от гражданства своей страны".