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    В Азербайджане двоим лицам присвоено почетное звание "Шехид 20 Января"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение© President.az

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Шехид 20 Января".

    Как сообщает Report, согласно документу, почетное звание "Шехид 20 Января" присуждается следующим лицам, скончавшимся от ран, полученных в результате событий 20 Января 1990 года:

    Адилову Мусе Рамазан оглу

    Мамедовой Рене Тайяр гызы.

    Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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