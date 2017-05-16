В Азербайджане двоим лицам присвоено почетное звание "Шехид 20 Января"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Шехид 20 Января".
Как сообщает Report, согласно документу, почетное звание "Шехид 20 Января" присуждается следующим лицам, скончавшимся от ран, полученных в результате событий 20 Января 1990 года:
Адилову Мусе Рамазан оглу
Мамедовой Рене Тайяр гызы.
Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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