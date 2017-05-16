В Азербайджане двоим лицам присвоено почетное звание "Шехид 20 Января"

16 мая, 2017 20:15

© President.az Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Шехид 20 Января". Как сообщает Report, согласно документу, почетное звание "Шехид 20 Января" присуждается следующим лицам, скончавшимся от ран, полученных в результате событий 20 Января 1990 года: Адилову Мусе Рамазан оглу Мамедовой Рене Тайяр гызы. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.