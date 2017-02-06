Вносятся изменения в Кодекс об административных проступках в связи с правонарушениями должностных лиц

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ При совершении сотрудником соответствующего органа исполнительной власти нарушения сроков в ходе производства материалы по делу об административных проступках будут направлены в тот же орган для привлечения данного лица к административной ответственности.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения к Кодексу об административных проступках.

Согласно Кодексу об административных проступках, полномочное должностное лицо за нарушение сроков в ходе производства дела будет оштрафовано от 200 до 400 манатов.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса 14 февраля.