Вице-премьер: Мы смогли уберечь от беды жителей "Советской"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "На данном этапе, скорее всего, до будущего года на "Советской" не будут вестись демонтажные работы. На будущий год готовится программа. Поэтому что-то говорить точно сейчас невозможно".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Абид Шарифов.

Он отметил, что с первого момента и до последних дней никто не верил, что на территории под названием "Советская" будут созданы такие хорошие условия: "Многие люди думали, то там будут построены новые дома. Никому не казалась правдоподобной возможность попасть в центр города из Ясамала. Смотря на условия жизней людей там, можно сказать, что мы спасли их от беды. Сейчас эти люди могут купить себе дома с хорошими условиями. Все создаваемые там условия делаются для людей".