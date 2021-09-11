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Вице-министр Казахстана о поездке в Агдам: Тут повсюду разрушения

Вице-министр Казахстана о поездке в Агдам: Тут повсюду разрушения Впечатления об Агдаме не самые лучшие: несмотря на то, что земли были возвращены Азербайджану, тут разрушения.
Внутренняя политика
11 сентября 2021 г. 15:15
Вице-министр Казахстана о поездке в Агдам: Тут повсюду разрушения

"Впечатления об Агдаме не самые лучшие: несмотря на то, что земли были возвращены Азербайджану, тут повсюду разрушения".

Как передает Report, об этом журналистам сказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в рамках поездки в Агдам.

Он также отметил, что заложенные Арменией мины представляют для людей большую опасность.

"Мы рады, что этот конфликт завершен", - сказал К. Торебаев, выразив надежду на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая накануне состоялась в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

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Версия на английском языке Everything is destroyed in Aghdam, says Kazakh deputy minister
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan nazir müavini: "Ağdamda hər yer dağıdılıb"

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