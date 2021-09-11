Вице-министр Казахстана о поездке в Агдам: Тут повсюду разрушения

"Впечатления об Агдаме не самые лучшие: несмотря на то, что земли были возвращены Азербайджану, тут повсюду разрушения".
Как передает Report, об этом журналистам сказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в рамках поездки в Агдам.
Он также отметил, что заложенные Арменией мины представляют для людей большую опасность.
"Мы рады, что этот конфликт завершен", - сказал К. Торебаев, выразив надежду на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Отметим, что участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая накануне состоялась в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.