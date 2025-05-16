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В Зардабском районе простились с шехидом I Карабахской войны Абузером Аббасовым

В Зардабском районе простились с шехидом I Карабахской войны Абузером Аббасовым В Зардабском районе простились с шехидом Абузером Аббасовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
16 мая 2025 г. 13:27
В Зардабском районе простились с шехидом I Карабахской войны Абузером Аббасовым

В Зардабском районе простились с шехидом Абузером Аббасовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, останки шехида перезахоронены на кладбище села Юхары Сейидляр в Зардабском районе.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности. 

12:49

В Зардабском районе состоялась церемония прощания с Абузером Аббасовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на кладбище села Юхары Сейидляр.

Отметим, что Абузер Танзил оглу Аббасов родился 8 октября 1972 года в селе Юхары Сейидляр Зардабского района. Он пропал без вести 26 января 1994 года в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərdabda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Abuzər Abbasov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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