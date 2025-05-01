В Сумгайытском промпарке в этом году начнут работу еще несколько предприятий

В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке начнут работу еще несколько предприятий по производству алюминиевых ламинированных зеркальных листов, картона для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции, по переработке моторных и промышленных масел и производству базовых масел.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Агентства по развитию экономических зон Эмиль Гаджиев в ходе медиатура в Сумгайытский химико-промышленный парк.
Он напомнил, что 30 апреля в промпарке с участием главы государства состоялась церемония открытия двух предприятий: по производству строительной химии и по производству легко-, средне- и крупнотоннажных грузовиков и автомобилей специального назначения марки IVECO: "Тем самым количество предприятий в промышленных зонах нашей страны достигло 88, а количество предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке - 26".
По словам Гаджиева, общий инвестиционный капитал этих двух предприятий составляет более 44 млн манатов: "На первом этапе на этих предприятиях уже создано около 200 постоянных рабочих мест, на следующем этапе планируется создать еще 200. На начальном этапе продукция этих предприятиях будет направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а со следующего этапа - будет экспортироваться в Россию, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Туркменистан, Иран и др."