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В Сумгайытском промпарке в этом году начнут работу еще несколько предприятий

В Сумгайытском промпарке в этом году начнут работу еще несколько предприятий В Сумгайытском химическом промышленном парке в этом году начнут работу еще несколько предприятий
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 12:36
В Сумгайытском промпарке в этом году начнут работу еще несколько предприятий

В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке начнут работу еще несколько предприятий по производству алюминиевых ламинированных зеркальных листов, картона для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции, по переработке моторных и промышленных масел и производству базовых масел.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Агентства по развитию экономических зон Эмиль Гаджиев в ходе медиатура в Сумгайытский химико-промышленный парк.

Он напомнил, что 30 апреля в промпарке с участием главы государства состоялась церемония открытия двух предприятий: по производству строительной химии и по производству легко-, средне- и крупнотоннажных грузовиков и автомобилей специального назначения марки IVECO: "Тем самым количество предприятий в промышленных зонах нашей страны достигло 88, а количество предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке - 26".

По словам Гаджиева, общий инвестиционный капитал этих двух предприятий составляет более 44 млн манатов: "На первом этапе на этих предприятиях уже создано около 200 постоянных рабочих мест, на следующем этапе планируется создать еще 200. На начальном этапе продукция этих предприятиях будет направлена ​​на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а со следующего этапа - будет экспортироваться в Россию, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Туркменистан, Иран и др."

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında daha bir neçə müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

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