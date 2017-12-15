В Сумгайыте открылся Музей Флага

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея Флага в Сумгайыте.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Во время ознакомления с Музеем Флага глава государства был проинформирован о том, что строительство здания было начато в феврале 2017 года и завершилось в сентябре. Строительные работы были проведены с высоким качеством. В трехэтажном здании музея общей площадью 10 тысяч квадратных метров созданы два выставочных зала, административные и подсобные помещения. В выставочных залах будут функционировать 6 разделов. Здесь демонстрируются карта Азербайджана периода ханств, флаги, статуи средневековых воинов в обмундировании. Среди экспонатов Музея имеются гербы азербайджанских городов XIX века, древние металлические монеты, бумажные деньги, документы периода Азербайджанской Демократической Республики, конституции, гербы, флаги Азербайджанской ССР и независимой Азербайджанской Республики. В экспозиции также демонстрируются почтовые марки, ордена и медали различных годов.

Музей Флага находится на территории Сумгайытского приморского бульвара.

Отметим, что создание таких музеев играет важную роль в привитии молодому поколению чувства патриотизма, воспитании их в духе любви к Родине, государству и формировании их как личностей.