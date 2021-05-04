В работе главы ИВ Сабунчинского района выявлены недочеты

В настоящее время с целью устранения имеющихся недочетов ИВ Сабунчинского района принимает соответствующие меры на данной территории

В Исполнительной власти города Баку в формате видеоконференции состоялось совещание в связи с текущим состоянием парков отдыха, садов и кварталов Abad в столице.

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ г. Баку, выступивший на совещании глава исполнительной власти столицы Эльдар Азизов сказал, что в последние годы в результате усилий президента Ильхама Алиева Баку превратился в город парков, процесс продолжается. Практически во всех районах столицы создано большое число парков, садов и уголков для отдыха. В результате деятельности Общественного объединения İDEA и лично главы организации Лейлы Алиевой созданы парки между кварталами, процесс развивается.

Глава ИВ Баку отметил, что с ростом числа парков в Баку необходимо усилить и уход за ними. Однако порой допускается халатность. Например, расположенный в Сабунчинском районе Эко-парк в результате невнимательности местных исполнительных властей стал выглядеть неухоженным. В связи с этим главе ИВ Сабунчинского района Адилю Велиеву сделаны замечания. В настоящее время с целью устранения имеющихся недочетов ИВ Сабунчинского района принимает соответствующие меры на данной территории.