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    В посольстве Азербайджана в России проходит голосование в связи с референдумом - ФОТО

    Международные наблюдатели, следящие за ходом голосования, отмечают высокую активность избирателей

    Москва. 26 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Москве проходит всенародное голосование (референдум) по внесению изменений и поправок в Конституцию Азербайджана, сообщает московский корреспондент Report.

    Избирательные участки в посольстве Азербайджана в Москве, а так же в генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в 08:00 местному времени открыли свои двери для избирателей.

    Избирательный участок в посольстве зарегистрирован по 17-му Ясамальскому третьему избирательному округу.

    Председатель участка Агалар Атамогланов отметил, что по участку зарегистрировано более 1500 избирателей. 

    По его словам, в посольстве созданы все условия для открытого волеизъявления избирателей.

    Помимо Москвы, 956 и 200 человек зарегистрированы соответственно в генконсульствах Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

    На участке уже проголосовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

    Международные наблюдатели, следящие за ходом голосования, отмечают высокую активность избирателей. Наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергей Караваев отметил прозрачность голосования и свободное волеизъявление граждан.

    Отметим, что избирательный участок закроется в 19:00 по московскому времени.    

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