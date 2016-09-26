В посольстве Азербайджана в России проходит голосование в связи с референдумом - ФОТО

Москва. 26 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Москве проходит всенародное голосование (референдум) по внесению изменений и поправок в Конституцию Азербайджана, сообщает московский корреспондент Report.
Избирательные участки в посольстве Азербайджана в Москве, а так же в генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в 08:00 местному времени открыли свои двери для избирателей.
Избирательный участок в посольстве зарегистрирован по 17-му Ясамальскому третьему избирательному округу.
Председатель участка Агалар Атамогланов отметил, что по участку зарегистрировано более 1500 избирателей.
По его словам, в посольстве созданы все условия для открытого волеизъявления избирателей.
Помимо Москвы, 956 и 200 человек зарегистрированы соответственно в генконсульствах Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
На участке уже проголосовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.
Международные наблюдатели, следящие за ходом голосования, отмечают высокую активность избирателей. Наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергей Караваев отметил прозрачность голосования и свободное волеизъявление граждан.
Отметим, что избирательный участок закроется в 19:00 по московскому времени.
News DepartmentАвтор новости
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