В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня независимости Азербайджана

20 октября в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана.

Как передает Report, в концерте приняли участие многие известные лица, представители интеллигенции, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева

Концерт начался с композиции “Карабах” в исполнении ритм-группы “Натиг” и танцевальной группы “Мирвари”.

Затем звезды эстрады Азербайджана Мурад Ариф, Ройя и Мири Юсиф исполнили свои популярные песни.

В качестве особых гостей выступили также известные азербайджанские исполнители, живущие и работающие в России, Elman, Ellai, BahhTee.

Затем выступил певец-композитор, народный артист Азербайджана EMIN. Он исполнил ряд знаменитых песен из своего репертуара. EMIN спел посвященную Азербайджану песню вместе с другими артистами и зрителями, присутствующими на концерте.

На праздничном концерте приняли участие тысячи людей, которые развевали азербайджанский флаг.