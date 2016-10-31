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    В одно из отделений полиции города Баку назначен новый начальник

    Министр внутренних дел подписал приказ

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошло новое назначение.

    Как сообщает Report, полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов назначен начальником 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции.

    До этого назначения Э.Гусейнов работал в Главном управлении полиции города Баку. 

    Напомним, что несколько месяцев назад начальник 25-го отделения полиции полковник-лейтенант полиции Рафаэль Абдуллаев был освобожден с занимаемой должности и назначен начальником в 23-е отделение полиции. 

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