В одно из отделений полиции города Баку назначен новый начальник

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошло новое назначение.

Как сообщает Report, полковник-лейтенант полиции Эльмир Гусейнов назначен начальником 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции.

До этого назначения Э.Гусейнов работал в Главном управлении полиции города Баку.

Напомним, что несколько месяцев назад начальник 25-го отделения полиции полковник-лейтенант полиции Рафаэль Абдуллаев был освобожден с занимаемой должности и назначен начальником в 23-е отделение полиции.