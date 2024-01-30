В Нахчыване прошла научная конференция по случаю 140-летия со дня рождения М.Э.Расулзаде

В Нахчыванском отделении НАНА состоялась научная конференция на тему "Мамед Эмин Расулзаде как общественный деятель и литературовед".

В Нахчыванском отделении НАНА состоялась научная конференция на тему "Мамед Эмин Расулзаде как общественный деятель и литературовед".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, с вступительным словом конференцию открыл председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев.

Академик отметил, что 31 января исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде.

И.Гаджиев отметил особую значимость общественной и политической деятельности М.Э.Расулзаде. Он отметил, что распоряжение президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2023 года "О праздновании 140-летия Мамеда Эмина Расулзаде" будет способствовать более глубокому изучению его политического, литературно-критического и научного наследия.