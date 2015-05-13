В Милли Меджлисе прошли слушания, посвященные проводимым против Азербайджана кампаниям

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Милли Меджлисе прошли слушания, посвященные кампаниям, проводимым против Азербайджана в канун I Европейских игр.

Как сообщает Report, слушания прошли по инициативе депутатов и Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана.

На слушаниях участвовали зампред Милли Меджлиса Валех Алескеров, председатель Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана, депутат Азай Гулиев, депутаты, представители политических партий, руководители НПО, общественные активисты.

В.Алескеров и А.Гулиев коснулись проводимых в последнее время кампаний против Азербайджана и осудили их. Как отметил председатель Партии демократических реформ, депутат Асим Моллазаде, нынешние процессы происходили и во время песенного конкурса "Евровидение": "Приехавшие в Азербайджан люди видят, что все эти кампании и информации необоснованны и не соответствуют действительности".

Выступивший правозащитник Сахиб Мамедов заявил, что, пользуясь правами и свободами человека, некоторые круги ведут против Азербайджана грязную кампанию.

По его словам, проводящие против Азербайджана кампанию неправительственные организации можно разделить на три группы: "Первым делом этим занимаются НПО, придерживающиеся в отношении Азербайджана враждебной позиции, и НПО, выполняющие заказы тех или иных лиц. Эти организации принимают активное участие в проводимых против Азербайджана кампаниях. В третью группу входят организации, которые получают не соответствующие действительности информации об Азербайджане".

Выступившая депутат Малахат Ибрагимгызы напомнила, что уже на протяжении 100 лет армянам создаются условия для распространения во всем мире ложной информации о т.н. "геноциде армян": "Однако Европа не торопится доводить до мировой общественности действительность о Ходжалинском геноциде, совершенном несколько лет назад".