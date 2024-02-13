В Лачынском и Кяльбаджарском районах начнется реконструкция двух сел и одного поселка

Подписаны соглашения по проекту реконструкции одного поселка (Горчу) и двух сел (Чайкенд и Гамышлы) в Лачынском и Кяльбаджарском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района.
Служба восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района подписала соглашения с Государственным проектным институтом Azərdövlətsənaye и Главным государственным проектным институтом Azərmemarlayihə по проектированию и реконструкции указанных населенных пунктов.
По словам и.о. исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района Фахреддина Вердиева, подписанные соглашения охватывают проектные работы по строительству около тысячи частных домов, средних школ, детских садов и других общественных объектов в указанных населенных пунктах.