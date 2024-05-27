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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 204 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 204 мины В ходе операций по разминированию с 20 по 26 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обезврежены 32 противотанковых, 172 противопехотных мин, 274 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
27 мая 2024 г. 14:27
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 204 мины

В ходе операций по разминированию с 20 по 26 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обезврежены 32 противотанковых, 172 противопехотных мин, 274 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на еженедельную информацию Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию.

В общей сложности 1 164.9 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбой.

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Версия на английском языке 204 landmines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə 204 mina zərərsizləşdirilib

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