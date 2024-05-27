График приема граждан руководителями центральных органов ИВ в июне

График приема граждан руководителями центральных органов ИВ в июне

Report представляет график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2024 года.

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Report представляет график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2024 года. П/н Проводящий прием центральный орган исполнительной власти и административная структура Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема Рамин Мамедов председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гёйчай Гёйчай, Уджар, Кюрдамир, Зардаб 05 Кямран Алиев генеральный прокурор Агсу Агсу, Шамахы, Гобустан 07 Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Огуз Огуз, Габала 07 Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Астара Астара, Лянкяран, Лерик 10 Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Масаллы Масаллы, Лянкяран, Астара 10 Анар Гулиев председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Агсу Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан 11 Азер Мамедов генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Шамахы Шамахы, Гобустан 13 Адиль Керимли министр культуры Самух Самух, Гянджа, Нафталан, Гёранбой, Гёйгёль, Дашкесан 14 Мурсал Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Исмаиллы Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Гобустан 14 10. Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Сальян Сальян, Нефтчала 14 11. Эмин Амруллаев министр науки и образования Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 21 12. Фарид Ахмедов министр юстиции Загатала Загатала, Шеки, Гах, Балакен 21 13. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Хызы Хызы, Сиязань 21 14. Микаил Джаббаров министр экономики Товуз Товуз, Газах, Агстафа 21 15. Меджнун Мамедов министр сельского хозяйства Астара Астара, Лянкяран, Лерик 21 16. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран 21 17. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гах Гах, Загатала, Балакен 21 18. Заур Алиев председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования Гёранбой Гёранбой, Нафталан 21 19. Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Огуз Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала 25 20. Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Сиязань Сиязань, Шабран, Хызы 25 21. Рамин Мамедов председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейляган, Ходжавенд 25 22. Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Гёйчай Гёйчай, Мингячевир, Евлах, Агдаш 27 23. Кямран Алиев генеральный прокурор Газах Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гядабей 28 24. Парвиз Шахбазов министр энергетики Гах Гах, Шеки, Огуз, Габала, Загатала, Балакен 28 25. Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Хачмаз Хачмаз, Шабран 28 26. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Агджабеди Агджабеди, Зардаб 28 27. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат» Загатала Загатала, Шеки, Огуз, Гах, Балакен 28 Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram