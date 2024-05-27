График приема граждан руководителями центральных органов ИВ в июне

Report представляет график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2024 года.
|
П/н
|
Проводящий прием центральный орган исполнительной власти и административная структура
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Гёйчай
|
Гёйчай, Уджар, Кюрдамир, Зардаб
|
05
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Агсу
|
Агсу, Шамахы, Гобустан
|
07
|
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Огуз
|
Огуз, Габала
|
07
|
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик
|
10
|
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран, Астара
|
10
|
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан
|
11
|
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
13
|
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Самух
|
Самух, Гянджа, Нафталан, Гёранбой, Гёйгёль, Дашкесан
|
14
|
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Гобустан
|
14
|10.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
14
|11.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
21
|12.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Загатала
|
Загатала, Шеки, Гах, Балакен
|
21
|13.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
21
|14.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Товуз
|
Товуз, Газах, Агстафа
|
21
|15.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик
|
21
|16.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран
|
21
|17.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Гах
|
Гах, Загатала, Балакен
|
21
|18.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Гёранбой
|
Гёранбой, Нафталан
|
21
|19.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Огуз
|
Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала
|
25
|20.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Сиязань
|
Сиязань, Шабран, Хызы
|
25
|21.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейляган, Ходжавенд
|
25
|22.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Гёйчай
|
Гёйчай, Мингячевир, Евлах, Агдаш
|
27
|23.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гядабей
|
28
|24.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Гах
|
Гах, Шеки, Огуз, Габала, Загатала, Балакен
|
28
|
25.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Шабран
|
28
|26.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Зардаб
|
28
|27.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Загатала
|
Загатала, Шеки, Огуз, Гах, Балакен
|
28
Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.