Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года

Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года.

Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года.

Как сообщает Report, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в присутствии представителей СМИ в административном здании ЦИК рассмотрели пересмотренный вариант единого списка избирателей и ознакомились с условиями хранения списков.

Списки избирателей утверждаются соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями, а также публикуются с использованием государственной автоматизированной информационной системы, данный процесс завершится к 30 мая.