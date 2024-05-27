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Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года

Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года.
Внутренняя политика
27 мая 2024 г. 16:21
Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года

Завершено составление и уточнение списка избирателей 2024 года.

Как сообщает Report, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в присутствии представителей СМИ в административном здании ЦИК рассмотрели пересмотренный вариант единого списка избирателей и ознакомились с условиями хранения списков.

Списки избирателей утверждаются соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями, а также публикуются с использованием государственной автоматизированной информационной системы, данный процесс завершится к 30 мая.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ilin daimi seçicilər siyahısının tərtib edilməsi və dəqiqləşdirilməsi başa çatıb

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