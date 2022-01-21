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В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация сайта о победе Азербайджана в 44-дневной войне

В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация сайта о победе Азербайджана в 44-дневной войне В Центре Гейдара Алиева проходит церемония презентации сайта zefer.az, посвященного победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Внутренняя политика
21 января 2022 г. 12:20
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация сайта о победе Азербайджана в 44-дневной войне
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В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония презентации сайта zefer.az, посвященного победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, модератором мероприятия выступила сотрудник Администрации президента Хумай Гасымова.

В мероприятии приняли участие заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Саадат Юсифова, председатель правления Центра социальных исследований, председатель Комитета Милли Меджлиса Захид Орудж, заместитель главного редактора сайта azvision.az Сабина Гасанова, капитан спецназа, ветеран Отечественной войны Васиф Дилаварзаде.

Презентация сайта была проведена при поддержке Центра Гейдара Алиева, Центра социальных исследований и Агентства по развитию СМИ.

11:39

В Центре Гейдара Алиева проходит церемония презентации сайта zefer.az, посвященного победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, в мероприятии, модератором которого является главный советник отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Хумай Гасымова, принимают участие государственные и правительственные деятели, депутаты парламента, представители общественности и СМИ.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в Отечественной войне.

Затем был показан видеоролик, посвященный сайту zefer.az.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində zefer.az saytının təqdimatı keçirilib
Версия на английском языке Presentation of zefer.az website held at Heydar Aliyev Center

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