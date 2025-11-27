В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы ОТГ по медиа и информации
- 27 ноября, 2025
- 10:24
В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам медиа и информации.
Как сообщает Report, в заседании принимают участие директор департамента международных связей и документооборота Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Расим Багиров, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман и другие официальные лица.
