В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы ОТГ по медиа и информации

    Внутренняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 10:24
    В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы Организации тюркских государств (ОТГ) по вопросам медиа и информации.

    Как сообщает Report, в заседании принимают участие директор департамента международных связей и документооборота Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Расим Багиров, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман и другие официальные лица.

    Новость дополняется

    Bakıda TDT-nin Media və informasiya üzrə işçi qrupunun 12-ci iclası keçirilir

