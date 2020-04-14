В Азербайджане усилят соцзащиту работников, оказывающих социальные услуги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об усилении социальной защиты работников, участвующих в оказании социальных услуг в период специального карантинного режима".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях эффективной организации оказания социальных услуг лицам, находящимся в трудном положении, и одиноким пожилым людям в возрасте старше 65 лет в период специального карантинного режима, введенного в стране в области борьбы с пандемией коронавируса, президент установил к заработной плате работников районных (городских) отделений Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и находящихся в их подчинении учреждений социального обслуживания, привлеченных к оказанию социальных услуг в период специального карантинного режима, срочную надбавку в размере 1 (один) кратной суммы ежемесячного должностного (тарифного) оклада.

Кабинету министров Азербайджанской Республики было поручено установить круг работников, на которых будет распространяться срочная надбавка и срок выплаты надбавки.