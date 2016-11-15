В Азербайджане введут ограничения на посещение несовершеннолетними баров, дискотек и ночных клубов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Глобальные проблемы современного мира делают необходимым внесение изменений в закон, связанный с молодежной политикой".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на заседании парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта предложенных в закон "О молодежной политике" дополнений и изменений заявил замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

По его словам, с учетом новых призывов в мире возникла необходимость корректировки и усовершенствования в Азербайджане молодежной политики: "Нам захотелось еще более усовершенствовать молодежную политику".

В своем выступлении председатель комитета Фуад Мурадов сказал, что осуществляемая главой государства гибкая и инновационная молодежная политика делает необходимым внести изменения в существующий закон: "В проекте предусмотрены новые пункты, связанные с молодежной политикой. Закон также предусмотрен для малообеспеченной молодежи, молодых ученых и социально изолированных людей. Здесь отразились вопросы ликвидации трудностей, с которыми находящиеся на воинской службе лица сталкиваются с точки зрения трудоустройства, а также отбывшие срок наказание заключенные. Кроме того в законопроекте отведено место проблемам занятости потерявших работу молодых людей, лиц, затрудняющихся в трудоустройстве и пр".

Отметим, что согласно выдвинутым предложениям, должны быть созданы условия для получения молодежью бесплатного общего образования, снабжения бесплатными учебниками, бесплатного медобследования и бесплатного посещения спортивно-оздоровительных и культурных объектов.

Кроме того, здесь предусмотрен пункт, связанный с участием молодежи в экстремистских и радикальных группировках.

Согласно проекту, государство должно создать условия для выявления и развития талантливой и творческой молодежи, осуществлять мероприятия на пути признания достигнувшей высоких целей лиц. Предусматривается реализация мероприятий, связанных с социальной адаптацией молодежи из группы риска.

Чтобы обеспечить морально-нравственное воспитание молодежи и сформировать здоровую молодежь, здесь также предусматривается ряд пунктов, запрещающих некоторые действия.

Так, в Азербайджане запрещается продажа и использование несовершеннолетними табачных изделий, спиртных напитков, их прямое или косвенное участие в азартных играх, посещение баров, дискотек и молодежных клубов позже 20:00 без лиц, под опекой которых они находятся.