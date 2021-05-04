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В Азербайджане создана Государственная комиссия по радиочастотам

В Азербайджане создана Государственная комиссия по радиочастотам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии Азербайджанской Республики по радиочастотам.
Внутренняя политика
4 мая 2021 г. 19:09
В Азербайджане создана Государственная комиссия по радиочастотам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии Азербайджанской Республики по радиочастотам.

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях повышения эффективности использования радиокоммуникационных средств и высокочастотных установок в Азербайджанской Республике и координации деятельности государственных органов (структур) в этой области создана Государственная комиссия Азербайджанской Республики по радиочастотам (далее – Государственная комиссия) в следующем составе:

председатель Государственной комиссии

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

члены Государственной комиссии

заместитель министра обороны Азербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Решением Государственной комиссии представители государственных органов (структур) могут быть привлечены к работе Государственной комиссии.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о Государственной комиссии Азербайджанской Республики по радиочастотам и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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