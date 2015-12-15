​В Азербайджане штрафы за фальшивое и умышленное банкротство увеличат до 100 раз

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличат размер штрафов за фальшивое и умышленное банкротство.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в поправках к Кодексу об административных правонарушениях.

Согласно проекту, фальшивое банкротство, то есть заведомо ложное объявление себя руководителем, собственником коммерческой организации или индивидуальным предпринимателем неплатежеспособным в целях обмана кредиторов для отложения или продления срока погашения своей задолженности перед ними или снижения ее размера либо уклонения от ее погашения влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч манатов (на сегодняшний день - от пятидесяти пяти до семидесяти манатов), на юридических лиц - от десяти тысяч до двенадцати тысяч манатов (на сегодняшний день - от ста десяти до двухсот манатов).

Кроме того, умышленное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение руководителем, собственником коммерческой организации или индивидуальным предпринимателем своей неплатежеспособности в интересах своих или других лиц влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч манатов (на сегодняшний день - от шестидесяти пяти до девяноста манатов), на юридических лиц - от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч манатов (на сегодняшний день - от ста шестидесяти до двухсот сорока манатов).

Отметим, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях находится на стадии рассмотрения. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, он вступит в силу 1 мая 2016 года. Проект КАД рекомендован на пленарное заседание парламента.